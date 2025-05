FIBA World Cup 2027 Qualifiers Italia nel girone D con Lituania, Islanda e Gran Bretagna nel primo turno

In caso di qualificazione alla seconda fase, incrocio con il gruppo C Esordio il 27 novembre con l’Islanda “Finestre” fino a marzo 2027

Gli Azzurri esordiranno il 27 novembre 2025 ospitando l’Islanda e poi il 30 giocheranno in Lituania. Nella seconda finestra, l’Italia scende in campo il 27 febbraio 2026 in Gran Bretagna e il 2 marzo in casa sempre contro i britannici. Ultima finestra della prima fase tra il 2 e il 5 luglio, con la trasferta in Islanda e la sfida casalinga alla Lituania.

Gli Azzurri dovranno classificarsi nelle prime tre posizioni del girone per accedere alla seconda fase, quella in cui potrebbero incrociare le prime tre squadre del girone C composto da Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e la formazione seconda classificata nel girone A dei Pre-Qualifiers, ovvero una tra Slovacchia, Svizzera e Ucraina.

Le prime tre squadre di questo ulteriore girone a sei si qualificheranno per il Mondiale.

Le gare di qualificazione inizieranno nel novembre del 2025 e si concluderanno nel marzo 2027 per un totale di 12 partite nell’arco di sei “finestre”.

Il calendario degli Azzurri

27 novembre 2025 – Italia-Islanda;30 novembre 2025 – Lituania-Italia; 27 febbraio 2026 – Gran Bretagna-Italia; 2 marzo 2026 – Italia-Gran Bretagna; 2 luglio 2026 – Islanda-Italia; 5 luglio 2026 – Italia-Lituania

