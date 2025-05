Giornata della ristorazione italiana 2025

Milano 13 Maggio 2025. La data da segnare in calendario per la terza edizione della Giornata della Ristorazione è il 17 Maggio, quando ristoranti e ristoratori di tutta Italia si uniranno per celebrare l’arte dell’ospitalità e della condivisione tipica della cultura italiana. L’evento – promosso su tutto il territorio nazionale da FIPE – Confcommercio – ha visto la direzione artistica di Rampello & Partners , realtà guidata dal CEO e Fondatore Daniele Rampello e specializzata nella consulenza strategica per brand e aziende in ambito culturale. Lo studio, anche grazie al know-how del proprio direttore creativo Davide Rampello , ha messo in evidenza, ancora una volta, il ruolo umano , culturale e sociale della ristorazione italiana che racchiude in sé un patrimonio secolare fatto di competenze, sapori e tradizioni che ancora oggi – regione per regione – contribuiscono a definire l’identità più autentica del nostro Paese.

Per diffondere sempre di più questo concetto, la Giornata della Ristorazione è stata anticipata, quest’anno, da un programma culturale più ampio, articolato in momenti di incontro e approfondimento con ristoratori e realtà locali tenute da Davide Rampello che ha trasmesso a tutti gli attori presenti una nuova consapevolezza: quella di appartenere a una comunità che affonda le proprie radici nell’identità e nel legame profondo con i territori . «La ristorazione italiana è un patrimonio culturale, un tessuto vivo che intreccia storia, tradizioni e territori. Ogni piatto racconta un paesaggio, ogni ristorante è una porta aperta sulla nostra identità. Con la Giornata della Ristorazione celebriamo non solo il valore dell’ospitalità, ma anche l’impegno di migliaia di imprenditori e artigiani del gusto che ogni giorno custodiscono e innovano il nostro straordinario patrimonio enogastronomico.

È un’occasione per riflettere sul ruolo centrale della ristorazione nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella promozione di un turismo autentico e sostenibile.» ha spiegato Davide durante l’incontro di Cosenza. Davide è stato protagonista anche della consegna dei premi ai “Maestri d’eccellenza” della città di Padova – iniziativa promossa dall’Associazione Pubblici Esercizi di Padova per valorizzare il lavoro dei ristoratori che hanno saputo rendere l’accoglienza un tratto distintivo del proprio locale – dove ha svelato scelta e significato del tema di questa Giornata della Ristorazione:

«Abbiamo scelto l’uovo – ha spiegato Davide – perché rappresenta, meglio di qualsiasi altro ingrediente, quel punto di partenza che è al tempo stessa promessa di trasformazione: è l’inizio di tutto, un punto di incontro tra elementi opposti, e una perfetta metafora della cucina, dove materie prime diverse si combinano in modo armonioso per generare qualcosa di nuovo, inaspettato e unico. Nutriente e incredibilmente versatile, l’uovo attraversa epoche, cultura e tradizioni, diventando così il simbolo ideale di una gastronomia che unisce natura, creatività e memoria.»

L’impegno di Rampello & Partners – a fianco della Federazione Italiana Pubblici Esercizi – non si è limitato alla sola sensibilizzazione del comparto ristorativo, ma anche all’avvicinamento delle nuove generazioni alla cultura gastronomica italiana , attraverso un’attività educativa mirata che ha coinvolto 42 scuole su tutto il territorio nazionale. In particolare, due classi di terza elementare dell’Istituto Giacomo Leopardi di Milano hanno preso parte a un laboratorio – che ha visto anche il coinvolgimento del direttore artistico di R&P – con la guida dello chef Alessandro Negrini de Il Luogo Aimo e Nadia. I bambini hanno potuto scoprire e apprezzare le tecniche culinarie italiane, preparando personalmente una passata di pomodoro. Un’esperienza ludica e formativa, che ha permesso loro di comprendere il percorso che porta dalla materia prima al prodotto finito, pronto per essere portato a casa e gustato.

«Solo l’educazione e la formazione possono garantire continuità dei saperi nelle nuove generazioni. È l’ignoranza che esclude la memoria.» commenta il direttore artistico Davide Rampello. Il palinsesto di appuntamenti della terza Giornata della Ristorazione si concluderà a Roma con due giornate istituzionali in programma il 15 e il 16 maggio, dove Davide Rampello – in occasione del Galà della Ristorazione organizzato da FIPE – presenterà in anteprima l’ Antologia della Ristorazione Italiana (una raccolta pensata per raccontare e far scoprire il mondo della ristorazione) alla presenza di Eleonora Cozzella, direttore de Il Gusto, Antonio Santini, patron del Ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio, Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana, e Marco Bolasco della casa editrice Topic.

In programma per la serata del 15 maggio, anche la premiazione FIPE , un momento dedicato a riconoscere chi, con passione, contribuisce alla crescita del comparto ristorativo in tutte le sue sfaccettature: dall’impresa food alla comunicazione, passando per le istituzioni, la cultura e il sociale.

