Marziale: “Priorità alla legge sull’età del consenso sessuale da 14 a 16”

Il Garante scrive ai Capigruppo dei Deputati

13 MAGGIO 2025 – Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha indirizzato stamane una lettera ai presidenti di tutti i gruppi parlamentari rappresentati alla Camera dei Deputati, sollecitando la discussione in Commissione Giustizia, dove è stata incardinata, della proposta di legge n. 1616 concernente: “Modifiche agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del Codice penale in materia di reati sessuali in danno di minori”, presentata in data 15 dicembre 2023 dai parlamentari Antoniozzi, Cannizzaro, Furgiuele, Loperfido e Zurzolo, su impulso della Mozione approvata dal Consiglio regionale della Calabria, che qualora approvata innalzerebbe la soglia del consenso sessuale da 14 a 16 anni.

“È di fondamentale importanza – spiega Marziale, nel corpo del testo inviato ai parlamentari – che il disegno di legge possa proseguire celermente nel suo iter legis, attesa l’esigenza, non più rinviabile, di ricostruire il tessuto socio-culturale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mai come ora messo a rischio dalla previsione di una soglia anagrafica fra le più basse del mondo occidentale”.

“Va evidenziato – sottolinea il Garante – che in Consiglio regionale della Calabria tutti i consiglieri e le consigliere si sono meritoriamente schierati a favore della Mozione, dimostrando che la tutela dei minori va ben oltre qualsivoglia steccato divisivo.

Mozione che è stata, altresì, discussa e condivisa dalla Conferenza nazionale delle presidenti delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome, in data 18 ottobre 2023, nonché dalla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in data 17 luglio 2024”.