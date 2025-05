MIC: la top 30 2024 dei luoghi della cultura statali

Al vertice: Parco del Colosseo, Gallerie Uffizi e Parco di Pompei

I dati della classifica per il 2024 dei top 30 luoghi della cultura confermano al vertice il Parco archeologico del Colosseo con 14.733.395 di visitatori e 101.902.884 di euro di incassi, con un incremento, rispetto al 2023, di quasi il 20% per i visitatori e di oltre il 28% degli introiti.

Al secondo posto ci sono le Gallerie degli Uffizi con 5.294.968 di ingressi e 61.943.626 di euro per gli incassi. Dati in crescita per gli Uffizi rispetto allo scorso anno del 3% per gli ingressi e del 28% per gli introiti. Al terzo posto il Parco archeologico di Pompei con 4.267.233 di visitatori per un incasso totale di 55.291.542 euro. Anche per Pompei il dato è in aumento del 5% sia per il numero dei visitatori che degli introiti.

Merita una segnalazione particolare il Pantheon che nel primo anno in cui per tutti e dodici i mesi è stato a pagamento, arriva in classifica subito sotto il podio, al 4 posto, con 4.086.947 di ingressi e 14.712.752 di euro di introiti. Di seguito la classifica 2024 Top 30 dei musei, monumenti e le aree archeologiche statali.

comunicato stampa