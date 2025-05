Confronto tra istituzioni e sigle sindacali interessate

Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti. Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli Internazionali di Tennis e il Gran Premio di Imola.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mit-differiti-scioperi-settore-ferroviario-di-sabato-17