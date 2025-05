Presentato al CNEL il rapporto “La via italiana all’Artificial Intelligence Learning”

La ricerca è stata illustrata da The European House – Ambrosetti e Lutech

Si è svolta oggi al CNEL la presentazione del Rapporto “La via italiana all’Artificial Intelligence Learning: Intelligenza Artificiale e piattaforme digitali per le competenze e la competitività del Paese”, organizzata da The European House – Ambrosetti (TEHA) Group in collaborazione con Lutech.

Il Rapporto, presentato da Valerio De Molli, CEO e Managing Partner di TEHA, segna la tappa conclusiva di un percorso di ricerca dedicato all’AI learning e al suo impatto sul life-long learning e offre un’analisi approfondita delle competenze in ambito scolastico, aziendale e nella PA, e propone soluzioni concrete per affrontare un cambiamento ormai imprescindibile. L’Intelligenza Artificiale rappresenta, infatti, una leva fondamentale per la crescita economica e l’innovazione, offrendo nuove opportunità per lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento della competitività del Paese.

È stato approfondito come l’IA possa trasformare i percorsi educativi, personalizzandoli per rispondere alle esigenze individuali di studenti, professionisti e aziende. Inoltre, è stata esplorata l’evoluzione delle piattaforme di e-learning e come queste, grazie all’IA, possano rendere l’apprendimento più efficace e accessibile.

Sono inoltre intervenuti il presidente del CNEL e Advisor scientifico del progetto Renato Brunetta e Giuseppe Di Franco, CEO del Gruppo Lutech.

