Presentazione del fumetto “1970. La rivolta di Reggio Calabria” di Antonella Postorino e Marco Barone

Oggi alle 17:30 presso la sede della Casa Editrice Laruffa in via Tremulini Crocevia n.14 (Quartiere Universitario), verrà presentato in anteprima il fumetto “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” di Antonella Postorino e Marco Barone.

L’evento anticipa la presentazione ufficiale del volume che sarà esposto al “Salone Internazionale del Libro” di Torino dal 15 al 19 maggio, presso il Padiglione Oval, negli spazi dedicati alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Il 14 luglio 1970 segna una ferita insanabile nell’anima del popolo reggino. Con la nascita degli enti regionali, il capoluogo venne sottratto alla città di Reggio Calabria per essere attribuito a Catanzaro.

I reggini non accettarono la sentenza dando vita alla Rivolta Popolare più lunga e partecipata dell’Europa post-bellica. Fu l’unica volta che i carri armati scesero in strada e l’ultima insorgenza del Mezzogiorno d’Italia. La Rivolta, lunga sette mesi, tra barricate, molotov e lacrimogeni, ebbe strascichi che si spensero definitivamente solo all’alba del 1972, lasciandosi alle spalle cinque vittime e tanta amarezza.

Nessun libro di storia ha mai raccolto tra le sue pagine questa grave ingiustizia”. Gli autori saranno presenti per una breve illustrazione dell’opera e per firmare le prime copie.

