USA: via libera per armi avanzate agli Emirati Arabi Uniti

In concomitanza con la visita del Presidente Donald Trump prevista per questa settimana, il Dipartimento di Stato americano ha dato il proprio assenso alla cessione di aeromobili e equipaggiamenti militari all’avanguardia agli Emirati Arabi Uniti, per un valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari.

L’accordo prevede la fornitura di sei elicotteri da trasporto pesante CH-47F Chinook, unitamente a componenti specifici per aeromobili da combattimento F-16, per un valore stimato di 130 milioni di dollari, oltre a ulteriori dotazioni militari.

In un comunicato ufficiale, il Dipartimento di Stato ha precisato che “gli Emirati Arabi Uniti impiegheranno tali risorse per operazioni di ricerca e soccorso in scenari di calamità, attività di supporto umanitario e contrasto al terrorismo”. Questa fornitura strategica rafforza la cooperazione militare bilaterale e mira a potenziare le capacità difensive degli Emirati Arabi Uniti in un contesto regionale complesso.

