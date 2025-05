Antonia Jean “imprenditrice dalla nascita”

Siamo onorati di avere l’opportunità di intervistare oggi l’ideatrice di un evento come Concierto di Moda Internazionale di Venecia che ogni anno , ad ogni edizione risulta ad essere un evento davvero innovativo sul territorio italiano Chi è Antonia Jean e dove è iniziato il tuo percorso nel mondo della moda? Sono Antonia Jean, una donna dominicana nata a San Pedro de Macorís e cresciuta con l’amore per il lavoro e una determinazione incrollabile. Il mio percorso nel mondo del portamento e della moda è iniziato molto presto: a 13 anni ero già un’imprenditrice insieme a mia madre, vendendo cibo per aiutare in casa, a 15 anni ho iniziato la mia formazione nel campo del Model Management e del Portamento Personale, che ha trasformato completamente la mia vita. Sono stata ballerina, modella professionista e successivamente insegnante di portamento. Nel 2009 ho fondato la prima scuola di raffinatezza personale e model management nella zona nord-est della Repubblica Dominicana, chiamata Elegancia. In 15 anni abbiamo formato oltre 5.000 bambine, adolescenti e giovani donne, insegnando loro eleganza, autostima e proiezione personale. Da lì è nata la mia passione per l’empowerment attraverso la moda.

Come nasce l’idea del CMIV? Come nasce l’idea del CMIV?

L’idea del Concierto de Moda Internacional de Venecia (CMIV) è nata dopo il mio trasferimento in Europa. Mi sono resa conto che non esisteva una piattaforma in grado di rappresentare con forza e professionalità il talento latinoamericano nel settore della moda europea.

Conoscendo la ricchezza artigianale, culturale e creativa dei nostri stilisti, ho sentito il bisogno di creare uno spazio dove le loro opere potessero brillare. Così è nato il CMIV, una passerella e una vetrina di lusso che collega l’America Latina all’Europa e che oggi è un ponte per far arrivare i brand latini a nuovi mercati internazionali.

Perché hai scelto una città come Venezia?

È stata Venezia a scegliere me. Quando sono arrivata per la prima volta, la sua magia mi ha subito rapita. È una città che respira arte, storia e bellezza in ogni angolo. Non è solo una meta turistica, è un palcoscenico vivente. Ho voluto che gli stilisti latinoamericani potessero vedere le loro creazioni sfilare in una città che rappresenta romanticismo, cultura e raffinatezza europea. Il CMIV a Venezia è un’esperienza, non solo una sfilata. È moda immersa nell’arte.

Quanto è importante il lavoro di squadra? Che tipo di persone compongono il tuo team? Quanto è importante il lavoro di squadra? Che tipo di persone compongono il tuo team?

Il lavoro di squadra è la base di tutto quello che facciamo. Un evento come il CMIV non si costruisce solo con le idee, ma con mani, cuori e talenti allineati. Ho la fortuna di avere un team multidisciplinare, pieno di passione, impegno e sensibilità artistica.

Dalla produzione, agli stilisti, truccatori, tecnici, social media manager e PR: tutti lavorano con una visione comune. La cosa più importante è che credono nella missione dell’evento e apportano la loro energia positiva. Senza questo spirito collettivo, il CMIV non sarebbe possibile.

Cosa ci aspetta quest’anno al CMIV? Puoi darci un’anteprima?

Quest’anno ci sarà un’edizione ancora più sofisticata ed emozionante. Avremo stilisti affermati, ma anche nuove proposte che sorprenderanno il pubblico. Le collezioni saranno una fusione tra tradizione artigianale e avanguardia contemporanea.

Ci saranno sfilate in location iconiche di Venezia, performance dal vivo, collaborazioni artistiche e momenti esclusivi di networking. Non posso svelare tutto ora, ma posso assicurare che il CMIV 2025 sarà un’esperienza indimenticabile che porterà la moda latinoamericana a un livello ancora più alto in Europa.

Ringraziamo sinceramente Antonia Jean per il tempo dedicatoci e per aver condiviso la sua preziosa esperienza nel mondo della moda. È stato davvero illuminante ascoltare il suo percorso e la sua visione. E a noi non ci resta che augurarLe un grosso ”In bocca al lupo”per la nuova edizione di CMIV che avrà luogo dal 13 al 15 giugno a Venezia e dove saremo presenti per assistere a questo meraviglioso evento.

