Europol. Arrestati 17 fornitori di servizi bancari criminali

Beni per un valore di 4,5 milioni di euro sono stati sequestrati in questa giornata d’azione sostenuta da Europol, che ha fatto seguito a due operazioni contro i trafficanti di migranti

In un primo esempio di interconnessione tra reti criminali, Europol ha sostenuto lo smantellamento di un’organizzazione bancaria parallela criminale con più filiali sparse in tutta Europa. La giornata d’azione condotta il 14 gennaio 2025 in Austria, Belgio e Spagna costituisce il seguito diretto di due operazioni riuscite contro i trafficanti di migranti (comunicate il 4 luglio 2023 e il 13 agosto 2023). In totale sono state arrestate 17 persone (15 in Spagna, 1 in Austria, 1 in Belgio). Sono stati sequestrati ingenti beni criminali per un valore di oltre 4,5 milioni di euro, 4 fucili da caccia e diversi dispositivi elettronici.

Le 17 persone arrestate sono per lo più di nazionalità cinese e siriana e sono sospettate di fornire principalmente servizi di riciclaggio di denaro a criminali. Ciò comprende servizi bancari paralleli, operazioni bancarie illegali hawala, raccolta di contanti, servizi di corriere in contanti e scambio di criptovalute con denaro contante. I riciclatori di denaro erano operativi in almeno due filiali: una che si rivolgeva in gran parte al mondo criminale di lingua araba e l’altra a reti criminali originarie della Cina.

Servizi di riciclaggio di denaro offerti ad altre reti criminali

Gli investigatori considerano la rete criminale smantellata una delle più significative in questo settore criminale. Ha fornito riciclaggio di denaro e servizi connessi ad altre reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nel traffico di droga. Si ritiene che oltre 21 milioni di euro siano stati spostati dalla rete criminale. Pubblicizzando sui social media, hanno raggiunto una clientela variegata e internazionale. Oltre ad arrestare 17 persone, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni criminali per un valore di oltre 4,5 milioni di euro.

I sequestri includono:

206 000 EUR in contanti

421 000 EUR in 77 conti bancari

183.000 EUR in criptovaluta

10 immobili per un valore di oltre 2,5 milioni di euro

18 veicoli per un valore superiore a 207 000 euro

4 fucili e munizioni

Telefoni e altri dispositivi

Materiali di consumo, orologi, accessori e gioielli di lusso

