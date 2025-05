“Premio Artistico Letterario Apollo School 2025” VII edizione, i nomi di tutti i vincitori

La creatività dei giovani è un patrimonio da coltivare, un motore capace di aprire “nuovi orizzonti”! E arriva proprio dall’associazione “Nuovi Orizzonti” l’organizzazione del premio artistico letterario “Apollo School” che da 7 anni coinvolge gli istituti secondari di primo e secondo grado del territorio reggino. Ancora una volta la cerimonia di premiazione riesce ad intrattenere e appassionare, commuovere e nel contempo divertire. Presso la sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della MetroCity, gli studenti sono stati ancora protagonisti con tutte le loro emozioni, paure, identità e peculiarità espresse attraverso disegni, racconti e video ispirati dalle letture proposte dal contest.

I vincitori per la sezione Junior: 1° classificato – Immagina leggendo, Racconto “Il giardino segreto” di Veronica Trombetta classe IIA Istituto Maria Ausiliatrice, 1° classificato 2025 – Crea leggendo, Disegno “L’Odissea spiegata male” di Caterina Virduci classe III E Convitto Nazionale Campanella, 1° classificato – CIAK… sorridi alla vita

Video “Il giardino segreto” della classe II D, I.C. “Cassiodoro – Don Bosco.

Quest’anno è stata introdotta una bella novità nella sezione Junior, il Premio Simpatia. Questo riconoscimento è nato per celebrare l’originalità e la vivacità di opere particolarmente spiritose e coinvolgenti. A ispirare l’idea è stato un video che ha conquistato tutti con la sua simpatia: “L’Odissea spiegata male” di Marta Quattrone, della classe II A dell’Istituto Maria Ausiliatrice. I vincitori della Sezione Young – racconti, 1° classificato “A riveder le stelle” di Naomi Emila Lombardo – classe IV I Liceo Scientifico VINCI, 2° classificato “La chiave dell’amore” di Iris Lauteta – classe II BL Liceo statale Scienze Umane e linguistico T.Gullì, 3° classificato “Il peso del riflesso” di Asia Cogliandro – classe IV A Convitto Nazionale di Stato “T.Campanella”.

Infine “IRIS” – Premio speciale della Giuria, assegnato ad un’opera che si è contraddistinta per la profondità del messaggio trasmesso che è andato a Vahsuk Vashuk, classe II B, I.C. Spanò Bolani – De Amicis, che ha presentato un toccante video ispirato dalla lettura de I ragazzi della Via Pal. Un grande successo e una grande partecipazione anche per questa VII edizione del premio nato dall’estro e dalla determinazione di Natalia Spanò, presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti che ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di un contest: un autentico viaggio formativo che ha dato voce ai ragazzi, permettendo loro di raccontare il proprio rapporto con il mondo.

Nel corso della partecipata cerimonia, moderati dal giornalista Carlo Arnese, sono intervenuti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e tutti i componenti della giuria: la scrittrice Eleonora Geria, l’architetto Mariangela Cama, funzionaria tecnica della Regione Calabria, la giornalista Mariarita Sciarrone, Daniele Amaddeo, titolare di Librerama, il fumettista e caricaturista Umberto Giampà. “Sono veramente felice del successo straordinario della settima edizione del Premio Artistico-Letterario Apollo School, un’edizione da ricordare – sono state le parole di Natalia Spanò -.

La partecipazione entusiastica e numerosa di studenti, docenti e famiglie dimostra quanto il nostro Premio sia atteso e apprezzato. È stato emozionante essere testimoni della creatività e alla sensibilità con cui i giovani partecipanti hanno dato voce alle proprie riflessioni, trasformando la lettura in opere d’arte, video e racconti inediti di altissima qualità dimostrando come la cultura possa essere strumento di crescita personale e collettiva. Un ringraziamento va in primis agli studenti, ai professori che li hanno accompagnati in questo percorso, ai dirigenti scolastici e alle istituzioni sempre vicine all’associazione”.

“Il Premio Apollo School – ha concluso la presidente – continuerà ad essere un progetto in cui le idee, la creatività e il sapere possano incontrarsi e generare nuove visioni e speranze per il nostro territorio”. Con la cerimonia finale si conclude un altro capitolo di questa straordinaria avventura, che non smette di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni, promuovendo cultura, valori e creatività.

comunicati stampa