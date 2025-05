Reggio Calabria: Bicincittà alla 37sima edizione

“Tutti in sella per una pedalata di gioia, unione e libertà!”

Si è svolta al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della 37esima edizione di Bicincittà; una nuova avventura a pedali promossa dalla UISP ed organizzata, come ogni anno a Reggio Calabria, dal Circolo Tennis Padel Crucitti; patrocinata dal Comune ed inserita nel cartellone degli eventi de “La Primavera Reggina”.

Presenti al tavolo il presidente regionale dell’UISP Giuseppe Marra, l’organizzatore Demetrio Crucitti -presidente del Circolo del Tennis-Padel Crucitti, il coordinatore regionale ciclismo UISP Diego Quattrone, il presidente regionale del CONI Tino Scopelliti, il consigliere comunale delegato allo Sport ed al Turismo Gianni Latella ed il consigliere comunale Nino Malara.

L’appuntamento è per domenica 18 Maggio, alle ore 9:30, a Piazza Indipendenza; da dove si partirà per attraversare la città con un suggestivo percorso che giungerà a Pentimele.

Bicincittà e l’ambiente pedalano insieme

Mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale: questi sono i principi cardine di Bicincittà. Lo scopo è quello di proporre ai cittadini una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile.

Bicincittà è una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo loro la possibilità di vivere una giornata diversa riappropriandosi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili e dal caos cittadino.

L’equilibrio e la convivenza tra uomo e contesto urbano sono fondamentali per

avviare un processo di cambiamento all’insegna della sostenibilità, che parta dalla consapevolezza delle qualità e del potenziale del territorio in cui si vive: una “città a misura d’uomo” è il nostro obiettivo.

Socialità, mobilità sostenibile, sport e promozione del territorio

“Registriamo in città oggi l’ennesimo evento di rilievo sportivo, organizzato dal circolo Crucitti e dall’ Uisp, che segue a quelli degli ultimi mesi di rilievo finanche nazionale. Una manifestazione di prestigio -ha dichiarato il consigliere delegato Gianni Latella– perché Bicincittà taglia il traguardo della 37esima edizione con il coinvolgimento di tantissimi sportivi di ogni tipo. Questa iniziativa sportiva, infatti, ha un forte impatto sociale perché coinvolge anche le famiglie promuovendo messaggi importanti da un punto di vista educativo: socialità, mobilità sostenibile, sport e promozione del territorio. Come amministrazione -ha chiuso Latella- garantiamo il massimo supporto perché questi eventi concretizzano l’idea di Reggio città turistica e sportiva”.

Evento storicizzato di valore sociale

“Testimoniamo la vicinanza e l’apprezzamento per una manifestazione che ormai -ha sottolineato il consigliere Nino Malara – è entrata a far parte degli eventi storicizzati in città. Un evento che parla chiaramente di sport, ma che si declina su tante altre tematiche: mobilità sostenibile, ambiente, promozione del territorio, socialità; iniziativa aperta a giovani, meno giovani e famiglie: “sport per tutti”; come recita proprio l’acronimo dell’associazione organizzatrice UISP. Un ringraziamento – chiude il consigliere – proprio a chi da anni si impegna a rendere possibile lo svolgimento di Bicincittà ed, in particolare, al Circolo del Tennis Crucitti che ha in carico l’organizzazione della manifestazione”.

Bicincittà è una manifestazione nazionale che si svolge in circa 65 città italiane. L’appuntamento è a Piazza Indipendenza, domenica 18 maggio alle 9.30, per la partenza; dove i partecipanti riceveranno in dono dei gadget. Si percorre la città partendo da questo punto, poi si arriva allo stadio, si procede per Pentimele e si ritorna nuovamente a Piazza Indipendenza, verso le 12:30, dove gli sportivi saranno ristorati anche grazie ai partner dell’iniziativa.

comunicato stampa