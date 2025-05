Sottosegretario Maria Tripodi incontra il Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla bin Touq Al Marri

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Maria Tripodi ha ricevuto oggi alla Farnesina Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, in missione nel nostro Paese per partecipare al Forum per gli investimenti italo-emiratini “Investopia Europe”, al via a Milano il prossimo 16 maggio.

L’incontro ha confermato l’eccellente stato delle relazioni economiche bilaterali, aprendo la strada al prossimo evento a Milano, che vedrà la partecipazione di oltre 60 relatori di alto profilo fra rappresentanti istituzionali e imprenditori e, per la prima volta, ospiterà un’intensa sessione pomeridiana B2B, concreta occasione per lanciare nuove collaborazioni e iniziative imprenditoriali congiunte.

Entrambe le parti hanno quindi convenuto sull’importanza di continuare a sostenere l’interscambio bilaterale, che nel 2024 ha raggiunto il risultato di 10 miliardi di Euro, con un incremento del 13%, anche attraverso investimenti in infrastrutture e connettività, come il corridoio IMEC, che ambisce a collegare con sempre più efficacia India, Medio Oriente ed Europa passando per la regione strategica del Golfo. Infine, il Sottosegretario Tripodi ha espresso apprezzamento per il sostegno emiratino agli sforzi italiani in Medio Oriente e in Africa, con particolare riguardo al Piano Mattei.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/05/sottosegretario-maria-tripodi-incontra-il-ministro-delleconomia-degli-emirati-arabi-uniti-abdulla-bin-touq-al-marri/