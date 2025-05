Tavullia (PU): B&B come base di spaccio, arrestati due giovani albanesi

Sono stati condannati i due giovani albanesi di ventidue anni arrestati con l’accusa di spaccio da Personale della Squadra Mobile di Pesaro e Urbino.

I due malviventi, residenti a Frosinone, si erano trasferiti da pochi mesi nella piccola cittadina pesarese, spacciandosi per locatori di un Bed and Breakfast; gli stessi però si erano fatti fortemente notare mettendo in mostra ingenti quantità di denaro, con cene ed auto di lusso.

Grazie alle scrupolose ed attente indagini svolte dai poliziotti della Questura di Pesaro e Urbino gli stessi erano stati fermati e trovati in possesso di varie dosi di cocaina.

A seguito di ulteriori perquisizioni, proseguite poi nel B&B, gli agenti della Squadra Mobile avevano trovato, all’interno di un doppio fondo di un armadio, altra cocaina, diecimila euro in contanti, un bilancino di precisione, attrezzature da taglio e una macchina sottovuoto per conservare la cocaina.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/PesaroUrbino/articolo/3347682459fd55a0c737333943

(foto di repertorio)