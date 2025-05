Una generosa Viola cede il passo al Monopoli 70 a 76

Viola: Idiaru 6, Ani 9, Paulinusi 12, Simonetti 17, Boniciolli 7, Mazza, Cessel 5, Donati 3, Stamatis 9, Pes, Dell’Anna 2, Bangu. All. Cadeo

Monopoli: Casato, Aguzzoli, Pazin 16, Spatti 11, Feruglio 3, Calisi 14, Preira 10, Vitale 14, Milosevic 8, Formica. All. Ostuni

La Redel Viola Reggio Calabria non riesce a portare a casa la vittoria nonostante il cuore messo in campo dai giocatori del presidente Laganà. Il Monopoli espugna ancora una volta il Palacalafiore e chiude il primo turno dei play off con un netto e meritato 2 a zero sui Neroarancio. I pugliesi sono stati sempre avanti nella gara sin dalle prime battute, un vantaggio che ha oscillato tra le 10 e le 3 lunghezze.

Soprattutto nell’ultimo quarto i reggini si sono avvicinati spesso agli avversari senza però riuscire a metterli sotto. Vitale e compagni hanno tenuto la testa sul parquet anche nella confusione finale ed hanno portato a casa i due punti. In casa Viola Simonetti e Paulinus sono gli ultimi a mollare. Tra gli ospiti le ottime le prove di Calisi e di un lucidissmo Pazin dalla dalla lunetta regalano il successo alla capolista. Monopolia continua la serie dei play off mentre la Viola si ferma a questa sera.

L’obiettivo di inizio anno, play off, è stato raggiunto sicuramente ma quano rammarico c’è per come si erano messe le cose nella regular season e per una seconda fase giocata e gestita al peggio. Sicuramente la società sarà chiamata a fare delle scelte, capire le responsabilità e le cause che hanno portato ad una conclusione del campionato di quest’anno in maniera molto poco felice.

Fabrizio Pace