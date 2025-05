Jasmine Paolini in finale agli Internazionali di Roma

Jasmine Paolini ha conquistato una storica qualificazione alla finale degli Internazionali d’Italia, superando con autorità la giovane statunitense Peyton Stearns in una semifinale che l’ha vista protagonista di una prestazione solida e convincente. Dopo un inizio di match equilibrato, in cui entrambe le giocatrici si sono studiate e hanno lottato su ogni punto, Paolini ha saputo imprimere una svolta nel primo set, strappando il servizio all’avversaria nel momento cruciale e chiudendo poi sul 7-5.

Il secondo set è stato un monologo della tennista toscana. Forte della fiducia acquisita e sostenuta dal calore del pubblico del Foro Italico, Paolini ha dominato in lungo e in largo, lasciando a Stearns solamente un game e sigillando la vittoria con un netto 6-1. Questa vittoria non solo la proietta alla sua prima finale in un torneo di questa categoria, ma la riporta anche a essere la prima tennista italiana a raggiungere l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia da ben undici anni.

L’attesa per la finale è palpabile. Jasmine Paolini si troverà ora ad affrontare un’altra avversaria di altissimo livello: la vincente della sfida tra la talentuosa americana Coco Gauff e la potente cinese Qinwen Zheng. Indipendentemente da chi sarà la sua contendente, Paolini ha già dimostrato in questo torneo di possedere la tenacia, la solidità mentale e il gioco necessario per competere ai massimi livelli. Il pubblico italiano sogna un’impresa storica e si prepara a sostenerla con tutto il proprio entusiasmo nell’ultimo e decisivo match. (foto di repertorio)

Bart Zag