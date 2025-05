Messina. Turisti crocieristi cileni rubano un anello di valore in una gioielleria del centro. Recuperato dalla Polizia

È successo tutto domenica scorsa quando, approfittando della disattenzione della titolare di una gioielleria del centro, due anziani clienti si sono impossessati di un anello del valore di oltre 1000 euro, che poco prima avevano chiesto di provare.

Sebbene la negoziante si sia avveduta dell’ammanco solo nel pomeriggio, la ricostruzione della vicenda, operata dai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Messina, ha consentito di identificare un’anziana coppia di vacanzieri di nazionalità cilena, rispettivamente di 77 e 87 anni, nel frattempo, però, salpata in direzione Napoli a bordo della nave da crociera “Celebrity Constellation”.

Da qui l’alert all’Ufficio di Frontiera di Napoli e la predisposizione di un dispositivo che, all’atto dello sbarco, ha permesso il rinvenimento dell’anello tra gli effetti personali della coppia, pertanto deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Messina/articolo/11846825bf839656b878241915