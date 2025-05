Play off. Una super Dierre batte il Gela 79 a 72 e accede alla finale

Dierre: Railans 6, Trinca 19, Vukosavljevic, La Mastra 2, Cernic 11, Alescio 3, Idone 3, Fazzari, Angius 7, Laganà 2, Ripepi 4, Barrile 22. All. Cotroneo.

Gela: O. Musikic 7, Bernardo, Todorovic 13, Stanic 11, Julakidze, Tomic, Susino, E. Caiola, Farruggia, G. Caiola 10, Husam, V. Musikic 26, Golubovic 3. All. Bernardo

Doveva essere una vittoria e vittoria è stata! (in terra siciliana era finita 58 a 74). La Dierre batte il Gela al termine di una vivacissima partita giocata sempre sul punto a punto.

Inizialmente i reggini sembrano piuttosto contratti e faticano ad entrare bene in partita, il Gela ne approfitta e mette avanti la testa, ma i ragazzi del presidente Filianoti recuperano palla su palla e riagganciano gli ospiti.

La gara prosegue in sostanziale equilbrio con i due team che non si risparmiano in quanto ad agonismo, qualche palla persa di troppo nei biancoblu e gli errori dalla lunetta dei gelesi rendono la gara in equilibrio sino agli ultmi due minuti dell’quarto parziale.

Gli uomini di Cotroneo, più freschi, capitalizzano il piccolo vantaggio acquisito e portano a casa i due punti della vittoria che li catapultano in finale ad attendere la vincente tra Catania e Comiso.

Alla fine è festa grande con una bella cornice di pubblico a fare da contorno e a complimentarsi con giocatori e dirigenza per il piazzamento raggiunto.

Ottima la prova di Trinca e del solito Barrile coadiuvati da Cernic ma tutti quelli che sono scesi sul parquet hanno dato un buon contributo per la vittoria.

Nel Gela è il lungo Musikic quello da più probemi alla difesa biancoblue ed alla fine sarà anche l’MVP della partita, in doppia cifra tra gli uomini di Bernardo vanno anche Todorovic, Stanic e Caiola ma non basta per avere la meglio sulla Dierre. Buono l’arbitratto di Fontanella e Samirne.

Fabrizio Pace