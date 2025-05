Riforma fiscale, scattano le nuove accise: benzina in calo, gasolio in aumento

Da questa mattina è entrato in vigore l’allineamento delle aliquote delle accise sui carburanti, come previsto dalla recente riforma fiscale.

Il provvedimento, formalizzato attraverso un decreto congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri, introduce una rimodulazione delle imposte sui prodotti energetici.

Secondo quanto reso noto da Staffetta Quotidiana, l’accisa sulla benzina ha subito una riduzione di 15 euro per mille litri, equivalenti a 1,5 centesimi al litro, portando la nuova aliquota a 713,40 euro per mille litri (rispetto alla precedente di 728,40 euro). Contestualmente, l’accisa sul gasolio utilizzato come carburante ha registrato un incremento di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi al litro), fissando la nuova aliquota a 632,40 euro per mille litri (in precedenza 617,40 euro).

L’entrata in vigore di questo allineamento delle accise avrà un impatto diretto sui prezzi alla pompa dei carburanti, con una potenziale diminuzione del costo della benzina e un aumento di quello del gasolio.

Al. Co.