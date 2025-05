Con decreto ministeriale 15 maggio 2025 è stata approvata la graduatoria del concorso per 400 posti di Notaio, indetto il 13 dicembre 2022. La nota della Direzione Generale degli Affari Interni in data 15 maggio 2025, pubblicata unitamente alla graduatoria con avviso 16 maggio 2025, comunica ai vincitori le modalità per la scelta delle sedi notarili disponibili.

fonte: https://www.gnewsonline.it/bando-400-posti-notaio-2022-approvazione-graduatoria/