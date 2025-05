Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Taranto – Brindisi, 16/05/2025 09:28

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto, nell’ambito di controlli alle strutture socio-sanitarie e assistenziali, hanno riscontrato gravi irregolarità in una struttura di accoglienza per anziani della provincia di Brindisi.

La minuziosa ispezione condotta dal N.A.S., ha permesso di accertare il recidivo superamento della capacità ricettiva, l’assenza di S.C.I.A. per l’attività di somministrazione dei pasti e soprattutto, la presenza di anziani con gravi patologie invalidanti, non compatibili con il livello assistenziale della struttura.

L’Ambito Territoriale n. 3 AUSL BR/1 ha quindi chiuso la struttura ricettiva con revoca dell’autorizzazione al funzionamento e divieto nei confronti del gestore di esercitare qualsiasi attività oggetto di autorizzazione. A tutela degli anziani non autosufficienti, sono state avviate le procedure per il loro trasferimento in strutture appropriate alle loro esigenze assistenziali.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/salute-controlli-nelle-strutture-socio-sanitarie-in-puglia-una-chiusura