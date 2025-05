Giornata ristorazione: via a campagna sul consumo responsabile di vino

La giornata della ristorazione è un’occasione preziosa per rilanciare la campagna di promozione del consumo responsabile di vino a partire proprio dai tavoli dei ristoranti e degli agriturismi, valorizzando il patrimonio enologico e vinicolo Made in Italy. Ad Affermarlo sono Coldiretti, Filiera Italia e Terranostra Campagna Amica in occasione dell’appuntamento dedicato alla cucina italiana che si celebra sabato 17 maggio. Assieme a Fipe Confcommercio è stata lanciata l’iniziativa “Keep calm and bevi vino italiano” per sensibilizzare i consumatori a un giusto approccio al bere, anche rispetto alle preoccupazioni alimentate da errate interpretazioni rispetto all’entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Etilometro digitale nei ristoranti: bere consapevole con l’app Fipe

Cuore del progetto è l’utilizzo dell’etilometro digitale integrato nell’app Fipe, uno strumento semplice e immediato per aiutare i cittadini a valutare la propria condizione prima di mettersi alla guida. L’etilometro sarà disponibile tramite QR code inseriti nei menù, scaricabile con un semplice clic, nei ristoranti Fipe e negli agriturismi di Terranostra Campagna Amica.

Agriturismi e cucina italiana: km zero, qualità e territorio nella ristorazione

Nella Giornata della Ristorazione, proprio gli agriturismi rappresentano, infatti, il simbolo di una cucina italiana che ha fatto dei concetti di km zero, qualità, tracciabilità e legame col territorio i tratti distintivi di un nuovo modo di mangiare, facendo da apripista a una vera e propria rivoluzione culturale nel settore che in questi anni ha conquistato un numero sempre maggiore di italiani.

Ristorazione in Italia: crescita di strutture e degustazioni (dati Terranostra Campagna Amica)

Sul territorio nazionale sono oltre tredicimila le struttura che fanno ristorazione, in aumento del 24% rispetto a dieci anni fa, mentre quelle che propongono degustazioni sono 6.500, quasi raddoppiate nello spazio di un decennio, secondo l’analisi di Terranostra Campagna Amica.

Cuochi Contadini: l’innovativa figura professionale che valorizza il territorio

Una rivoluzione la cui punta di diamante è rappresentata dal fenomeno dei cuochi contadini. Si tratta di una nuova figura professionale che è espressione dell’agricoltura multifunzionale e riveste in pratica un ruolo doppio: da un lato è un agricoltore e dall’altro è promotore del cibo del territorio che cucina e propone negli agriturismi. Ad oggi la Fondazione Campagna Amica ne ha “laureati” oltre mille, con un numero in costante aumento.

comunicato stampa – fonte: https://www.coldiretti.it/notizie/giornata-ristorazione-via-a-campagna-sul-consumo-responsabile-di-vino