INGV: aperte le iscrizioni per la Scuola di formazione sullo studio delle nubi vulcaniche

Dal 23 Settembre al 1° Ottobre 2025 si svolgerà sull’ isola di Vulcano, la più meridionale dell’arcipelago eoliano, la decima edizione della “Convective and Volcanic Clouds (CVC) rilevamento, monitoraggio e modellazione School”, la Scuola di formazione su rilevamento, monitoraggio e modellazione delle nubi convettive e vulcaniche.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso il progetto PNRR MEET ( Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics ), finanzia e supporta la Scuola insieme a European Geosciences Union (EGU), International Union of Geodesy and Geophysicals (IUGG) e International Association of Vulcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI). L’ Associazione Prof. Frank Silvio Marzano – “Per Aspera Ad Astra” mette inoltre a disposizione due borse di studio.

La Scuola è aperta a tutti, con priorità a studenti di laurea magistrale, dottorandi e ricercatori all’inizio della carriera. I posti sono limitati e la selezione avverrà in base alla motivazione, all’argomento di ricerca e all’ordine di invio della candidatura.

Gli studenti avranno l’opportunità di presentare le proprie ricerche agli altri partecipanti e ai docenti, partecipare a laboratori con l’utilizzo di software professionali applicati a dati reali e riceveranno un attestato finale che consentirà loro di ottenere fino a 6 crediti ECTS. La scadenza per l’invio delle candidature e per la richiesta delle borse di studio è fissata al prossimo 30 maggio.

comunicato stampa