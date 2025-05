Spaccio di stupefacenti in Sicilia: 11 persone arrestate

Comando Provinciale di Palermo – Palermo, 16/05/2025 09:00

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, durante mirati servizi di controllo del territorio, condotti nei diversi quartieri della città e in provincia, con l’obiettivo di contrastare in modo sistematico e continuo la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato 11 persone tra cui un minorenne, una donna ed un gambiano, tutti conosciuti alle forze di polizia ed accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari delle due compagnie cittadine Piazza Verdi e San Lorenzo unitamente al personale del Nucleo Radiomobile, nel corso dell’ultimo mese, in servizi antidroga condotti nel centro e nella periferia del capoluogo, hanno arrestato complessivamente 9 palermitani di età compresa tra i 16 ed i 48 anni ed un extracomunitario 20enne.

Le attività di contrasto allo spaccio operate dai Carabinieri, hanno permesso il sequestro non solo di oltre 160 dosi tra cocaina, crack ed hashish pronte per essere immesse sul mercato ma, anche la requisizione della somma di quasi 18.000 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Per ultimo, il 9 maggio scorso, i militari della Stazione di Cinisi durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato un 31 originario di Carini ma residente a Cinisi che, nei pressi della propria abitazione, è stato visto durante la cessione di un involucro sospetto a un giovane di 23 anni, il quale – immediatamente bloccato – è stato trovato in possesso di 21 grammi di marijuana. A seguito dell’accaduto, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’indagato che, ha tentato di opporsi all’accertamento spingendo e minacciando uno dei Carabinieri.

Nonostante il tentativo di sottrarsi alla verifica, i militari hanno scoperto, abilmente occultati all’interno di un armadio della camera da letto, altri 120 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre al materiale per il confezionamento e la somma contante di 3.300 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. La droga sequestrata durante le varie attività, è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/spaccio-di-stupefacenti-in-sicilia-11-persone-arrestate