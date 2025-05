Torna a Rende la Fiera del Disco: un weekend imperdibile per gli amanti della musica analogica

Sabato 24 e domenica 25 Maggio 2025, la Sala Meeting dell’Hotel San Francesco di Rende (CS) ospiterà la Fiera del Disco, appuntamento ormai consolidato per appassionati e collezionisti di vinili, CD, DVD e memorabilia musicali. Organizzata da Be Alternative Eventi e dall’associazione Discordia, la manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il Sud Italia, offrendo un’ampia selezione di dischi in vinile, CD, DVD, riviste, locandine, gadget e molto altro, abbracciando tutti i generi musicali e soddisfacendo ogni tipo di collezionista, dal neofita al più esperto.

L’evento si svolgerà dalle ore 10:00 alle 21:00 in entrambe le giornate, con ingresso gratuito per tutti i visitatori. Sarà possibile acquistare, vendere o scambiare dischi e altri oggetti legati al mondo della musica, creando un vivace scambio culturale tra appassionati provenienti da tutta Italia. Negli ultimi anni, il vinile ha conosciuto una vera e propria rinascita, trasformandosi da oggetto del passato a simbolo di autenticità e qualità sonora.

Secondo i dati della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), nel 2024 il mercato del vinile ha registrato una crescita del 24,3%, confermando l’interesse crescente verso questo formato. La Fiera del Disco di Rende si inserisce in questo contesto, offrendo un’esperienza unica che unisce la passione per la musica analogica alla possibilità di scoprire rarità e pezzi da collezione. Un evento che attira non solo i nostalgici degli anni ’70 e ’80, ma anche le nuove generazioni affascinate dal fascino del vinile.

