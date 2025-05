Trasporti: MIT, anticipo tariffe ferroviarie merci segnale concreto di attenzione al settore

Soddisfazione del ministro Salvini

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esprime soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di anticipare al 2025 il nuovo sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria merci, originariamente previsto per il periodo 2026-2029.

L’anticipo di questa misura, caldeggiata da Fermerci e valutata positivamente anche dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione del Governo e di RFI verso le esigenze del trasporto ferroviario merci nazionale.

Bene quindi l’azione sinergica tra istituzioni e rappresentanti del settore che conferma la volontà di rilanciare e supportare la crescita e la competitività del trasporto merci su ferro in Italia.