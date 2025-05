Moody’s declassa rating USA

L’agenzia di rating Moody’s ha abbassato il giudizio sul debito sovrano degli Stati Uniti da Aaa ad Aa1, motivando la decisione con il progressivo aumento del debito pubblico e dei costi crescenti per il servizio degli interessi. Contestualmente, l’agenzia ha modificato l’outlook per l’economia statunitense da “negativo” a “stabile”.

Questa decisione, comunicata dopo la chiusura delle contrattazioni sui mercati finanziari, introduce il rischio di innescare volatilità e potenziali ribassi alla riapertura delle borse nella giornata di lunedì.

La decisione di Moody’s segue analoghe azioni intraprese da altre importanti agenzie di rating in passato, come Standard & Poor’s (nel 2011) e Fitch Ratings (nel 2023), che avevano già declassato il rating degli Stati Uniti, sebbene Moody’s fosse l’ultima delle “Big Three” a mantenere il rating “Aaa”, il giudizio di massima affidabilità creditizia. Le motivazioni addotte da Moody’s riflettono una crescente preoccupazione per la traiettoria fiscale degli Stati Uniti.

LL