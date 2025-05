Incontro trilaterale Meloni-Vance-Von der Leyen a Palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi, il Vicepresidente degli Stati Uniti d’America, J.D. Vance, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L’incontro trilaterale si è incentrato sulle relazioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, nonché sulle principali questioni all’ordine del giorno dell’agenda internazionale.

“Quando un mese fa sono stata ospite del Presidente Trump a Washington, avevo proposto un incontro tra Unione europea e Stati Uniti. Sono molto orgogliosa di avere l’occasione oggi di ospitare due dei leader di Stati Uniti e di Unione europea per iniziare un dialogo.

Noi sappiamo che ci sono molte questioni da discutere, sappiamo anche che ci sono dei problemi che vanno superati, sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni, le relazioni tra Europa e Stati Uniti, siano fondamentali nell’ambito di un Occidente che vuole mantenere chiaramente la sua unità, che vuole mantenere la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta. Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo e io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e diciamo un nuovo inizio. Chiaramente, per esempio per la materia commerciale, voi sapete che la competenza in Europa è della Commissione e quindi il ruolo dell’Italia è soprattutto un ruolo legato alla necessità di favorire il dialogo ma sicuramente voglio ringraziare i miei due interlocutori per aver offerto questa occasione”. Questo il commento di Giorgia Meloni al termini dell’incontro trilaterale con JD Vance ed Ursula Von der Leyen

fonte: https://www.governo.it/it/articolo/incontro-trilaterale-meloni-von-der-leyen-vance-palazzo-chigi/28725