Internazionali di Roma: vince Alcaraz

Jannik Sinner cede allo spagnolo

19:35 – Amara sconfitta per Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo si è arreso in due set allo spagnolo Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6 (5), 6-1 in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sinner ha opposto una valida resistenza nel primo set, cedendo solo al tie-break dopo che entrambi i giocatori avevano mantenuto il proprio servizio.

Nel secondo parziale, un evidente calo fisico del ventitreenne altoatesino ha facilitato la vittoria del più giovane numero uno nella storia del tennis, attualmente numero tre del ranking mondiale.

Dopo un percorso eccellente nel torneo, Sinner ha probabilmente pagato in finale le conseguenze dei tre mesi di inattività forzata a causa della squalifica inflittagli dalla federazione.