New York. Un veliero sbatte contro il Ponte Brooklyn: 2 morti

Un veliero scuola dell’accademia navale messicana, in partenza da New York per una tappa del suo tour diretto in Islanda, è stato protagonista di un incidente.

La cima dei suoi tre alberi ha urtato violentemente contro l’arcata del Ponte di Brooklyn, causando lo sgretolamento parziale delle alberature. Il tragico evento ha provocato la morte di due persone e il ferimento di almeno diciassette marinai.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha successivamente reso noto che, nonostante l’impatto, l’iconico Ponte di Brooklyn non ha subito danni strutturali.

