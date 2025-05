Sarà l’Alfa Catania a contendere la finale play off alla Dierre

La squadra etena ieri ha superato nella terza partita l’Olympia Comiso per 76 a 66 ed ha conquistato l’accesso alla finale el Campionato di Serie C del Girone H.

L’Alfa Catania al termine di un combattutissimo match raggiunge in finale i reggini della Dierre avendo il vantaggio di un’eventuale “bella” tra le mura amiche.

Il coach, coach Željko Zečević è stato molto soddisfatto dalla prova offerta nelle tre gare dai suoi giocatori e si è complimentato sinceramente anche con gli avversari di Comiso di coach del Mike del Vecchio.

L’ Alfa Catania, trascinato dalla verve del suo capitano Abramo, ha saputo amministrare un piccolo vantaggio, 8-12 punti acquisito durante l’ultimo parziale, il secondo si era conluso in perfetto equilibrio 37 a 37. In casa Dierre, Barrile e soci, sanno che in finale contro la capolista del campionato dovranno ripetere le alte prestazioni fornite contro il Gela la settimana scorsa.

FMP