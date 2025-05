AI: Il Garante sanziona la società che gestisce il chatbot “Replika”

Aperta una nuova indagine sulle modalità di addestramento del modello di intelligenza artificiale generativa alla base del servizio

Il Garante ha accertato, infine, che, alla data del 2 febbraio 2023, la società non prevedeva alcun meccanismo per la verifica dell’età degli utenti né all’atto della registrazione al servizio, né durante il suo utilizzo, benché la società dichiarasse di escludere i minorenni tra i potenziali utenti. Dagli accertamenti tecnici effettuati è emerso che il sistema di verifica dell’età attualmente implementato dal titolare continua ad essere carente sotto molteplici aspetti.

Per tali ragioni, oltre al provvedimento sanzionatorio, l’Autorità ha ingiunto alla società di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento. Nella richiesta di informazioni che ha dato avvio alla nuova istruttoria, il Garante ha chiesto a Luka dei chiarimenti in merito ai trattamenti dei dati relativi all’intero ciclo di vita del sistema di AI generativa sotteso al servizio “Replika”. In particolare, riguardo alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per tutelare i dati nelle varie fasi di sviluppo e addestramento del modello linguistico alla base di “Replika”, alle tipologie e categorie di dati utilizzati, all’eventuale implementazione di misure di anonimizzazione o pseudonimizzazione.

comunicato stampa Garante della Privacy