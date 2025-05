Aprilia (Lt). Droga: arrestate 2 persone per i reati di detenzione ai fini di spaccio

Comando Provinciale di Latina – Aprilia (Lt), 19/05/2025 13:32

Nel tardo pomeriggio di Venerdì, in Anzio, nell’ambito delle intensificate attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, estese anche alle aree di confine, disposte all’esito di specifico raccordo info-operativo con la limitrofa Compagnia Carabinieri di Anzio, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, collaborati da personale della predetta Compagnia Carabinieri, hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna e un uomo, risultati essere mamma e figlio, rispettivamente di 71 e 34 anni, residenti a Nettuno (RM) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, venerdi scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’autovettura condotta dal predetto indagato, con a bordo anche la mamma che, nel corso delle verifiche condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno assunto un atteggiamento tale da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione veicolare e personale. Agli operanti è bastato aprire il portellone posteriore del veicolo per scoprire la presenza nel bagagliaio di due secchi in plastica contenenti panetti di cocaina termosaldati e intrisi di polvere di caffè e peperoncino, per complessivi 15 chilogrammi.

Nel corso della perquisizione, estesa anche all’abitazione occupata dagli indagati, è intervenuta anche un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria. La sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione è stata sottoposta a sequestro e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle previste analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, mentre l’uomo è stato condotto presso il carcere di Velletri. I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

