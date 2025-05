Banca Nazionale del DNA, fondi per oltre un milione di euro

Al fine di potenziare le attività istituzionali del Laboratorio centrale per la Banca Nazionale del DNA, quale efficace e poderoso strumento in ambito penale per la risoluzione di crimini, il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha firmato un decreto che assegna per il corrente anno al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria una quota del Fondo unico giustizia per l’importo di 1,1 milioni di euro, mentre è allo studio un intervento normativo finalizzato a stanziare le risorse necessarie per assicurare stabilmente gli interventi di potenziamento del suddetto laboratorio.

