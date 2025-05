Box office Italia: Fine settimana debole, “Final Destination: Bloodlines” in vetta

Il box office italiano registra un fine settimana debole, il più basso dall’inizio dell’anno, con un incasso complessivo di 2.325.322 euro e 317.242 spettatori tra il 15 e il 18 maggio. Difatti, rispetto al fine settimana precedente, si osserva un calo del 21%.

In vetta si posiziona “Final Destination: Bloodlines” con un esordio di 594.951 euro in 331 sale, una partenza considerata discreta in linea con il successo ottenuto negli Stati Uniti.

A distanza, “Thunderbolts” mantiene la seconda posizione con 423.171 euro, pur registrando un significativo calo del 57%. Debutta al terzo posto la coproduzione italo-tedesca “Paternal Leave” con 113.207 euro (117.050 euro considerando le anteprime).

Seguono in classifica “Black Bag” al quarto posto con 108.727 euro, “Until Dawn – Fino all’alba” al quinto con 86.773 euro, e “Un film Minecraft” al sesto con 73.776 euro, quest’ultimo vicino a superare i 12 milioni di incasso totale.

Completano la top ten “The Legend of Ochi” (68.761 euro), l’esordio del film italiano “Francesca e Giovanni” (66.296 euro), “Flight Risk – Trappola ad alta quota” (57.087 euro) e “Largo Winch – Il prezzo del denaro” (56.872 euro).

