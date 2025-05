Incidente camion-scuolabus sulla Pedemontana a Lomazzo

19:00 – Attorno alle 16:30, un grave incidente si è verificato lungo la Pedemontana, nel tratto in galleria che attraversa la frazione di Manera, a Lomazzo (Como). Una prima ricostruzione degli eventi indica il coinvolgimento di un autoarticolato e di uno scuolabus adibito al trasporto di alunni di una scuola elementare.

Il tragico bilancio al momento è di una vittima, purtroppo l’insegnante, rimasta intrappolata tra le lamiere del mezzo. Si registrano inoltre due feriti in codice rosso e venticinque in codice verde; fortunatamente, tra i bambini non risulterebbero feriti gravi. Sul luogo dell’incidente a Lomazzo sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco. A causa dell’accaduto, l’autostrada A36 è attualmente chiusa al traffico.

LL