Valastro: “nei colloqui tra Papa Leone XIV e Vance, bene aver ribadito la necessità di rispettare il diritto umanitario”

Roma, 19 Maggio 2025 – “È importante che la cooperazione internazionale e il rispetto del Diritto umanitario e del Diritto internazionale nelle aree di conflitto siano stati al centro dell’incontro tra Sua Santità Leone XIV e il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. Dalle guerre che segnano il nostro presente arrivano segnali molto preoccupanti.

L’emergenza umanitaria continua nella quale vivono alcune popolazioni è dettata dalla mancanza di colloqui e dalla negazione dei Diritti fondamentali. Ringrazio Papa Leona XIV e il Vice Presidente statunitense Vance per la sensibilità dimostrata davanti a questi valori, elementi fondanti della Pace e del rispetto reciproco”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, a seguito della nota diffusa dalla Santa Sede.

“In quelle terre dove regna l’odio, la popolazione civile vive ormai in continua difficoltà, penso a Gaza dove gli aiuti umanitari non possono più entrare e le scorte di cibo, acqua e prodotti sanitari, ormai, sono ridotte ai minimi termini. Laddove non c’è rispetto per i civili, laddove anche chi soccorre perde la vita – conclude Valastro -, la Croce Rossa ribadisce il proprio messaggio: non saremmo mai indifferenti davanti a chi soffre”.

comunicato stampa