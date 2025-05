Demetrio (FdI): “Mercati rionali da rilanciare, non da abbandonare. Basta interventi improvvisati, servono visione e progettualità”

E’ quanto ha dichiarato in aula Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, intervenendo sul tema del riordino dei mercati cittadini.

“I mercati rionali non sono un retaggio del passato, ma una risorsa fondamentale per il lavoro, la produttività e il decoro urbano. Purtroppo l’amministrazione continua a intervenire senza una visione strategica, sprecando occasioni preziose per rilanciare questi spazi fondamentali per la vita economica e sociale della città.”

“Abbiamo più volte segnalato – prosegue – l’urgenza di un riordino serio, trasparente e orientato alla legalità. Invece ci troviamo di fronte a soluzioni tampone che non risolvono le criticità strutturali, anzi le aggravano. È il caso degli ambulanti di Piazza del Popolo, penalizzati da anni di ambiguità normative e dalla recente bocciatura del TAR che, accogliendo le ragioni degli operatori, ha evidenziato gravi vizi procedurali e carenze istruttorie da parte del Comune.”

Tra i nodi critici segnalati da Fratelli d’Italia anche il mercato coperto di via Filippini, “struttura storica oggi dimenticata, ma che potrebbe diventare un polo commerciale nel centro urbano”, e il Centro Agroalimentare di Mortara, “un progetto nato per aggregare produttori e commercianti in un hub moderno finito nel limbo a causa di inefficienze e ritardi, che oggi rischia di diventare l’ennesima cattedrale nel deserto”.

Oggi i mercati rionali a Reggio Calabria soffrono di disorganizzazione logistica e strutturale, mancanza di controlli sistematici, scarsa attrattività sia per gli operatori commerciali sia per i cittadini, assenza totale di promozione e rilancio da parte del Comune.

“E allora mi chiedo: dove il piano per rendere questi mercati appetibili agli occhi del mondo produttivo? Dov’è la volontà politica di farli diventare veri poli economici e sociali, integrati nel tessuto urbano e valorizzati anche sul piano turistico?”.

“È inaccettabile – conclude il consigliere Marino – che Reggio Calabria continui a ignorare il potenziale dei mercati rionali. Serve una progettualità concreta: mercati coperti modernizzati, spazi riqualificati, incentivi ai giovani imprenditori, valorizzazione delle filiere locali e dei prodotti tipici.

Come Fratelli d’Italia continueremo a incalzare l’amministrazione affinché non si perda l’ennesima occasione per restituire dignità, decoro e prospettiva al commercio di prossimità, che è presidio economico, sociale e identitario delle nostre comunità.”

comunicato stampa