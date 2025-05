Eurojust garantisce che le autorità ricevano informazioni critiche sui nuovi dispositivi non rilevabili utilizzati nelle carceri

Le autorità francesi sono intervenute in 66 carceri in tutto il paese contro un nuovo tipo di dispositivo che i detenuti utilizzano per comunicare con il mondo esterno e continuare le loro attività criminali. A seguito delle conclusioni del procuratore del tribunale giudiziario di Parigi JUNALCO secondo cui tali dispositivi sono venduti in tutto il mondo, Eurojust ha garantito che le informazioni critiche sui dispositivi fossero trasmesse agli uffici nazionali e ai procuratori di collegamento dell’Agenzia. Le autorità possono ora utilizzare queste informazioni per verificare se i dispositivi vengono utilizzati nei propri paesi.

Gli investigatori hanno scoperto un dispositivo che veniva venduto in tutto il mondo attraverso i mercati online e poteva aggirare i cancelli di sicurezza senza essere rilevato. Il dispositivo è piccolo, ha poche parti metalliche e ha impostazioni specifiche che lo rendono facile da nascondere dai controlli di sicurezza. Gli investigatori francesi stimano che circa 5 000 dispositivi siano stati utilizzati nelle carceri francesi per attività criminali come il traffico di droga, l’omicidio e il riciclaggio di denaro.

Durante l’operazione Prison Break in Francia, nelle prime ore del 20 maggio, quasi 500 celle sono state perquisite in tutto il paese. Le autorità sono state in grado di prendere di mira tutti i 5.000 dispositivi attivi e di chiudere il sito web del mercato che vendeva i telefoni. Dopo aver concluso le azioni in Francia, il procuratore ha assicurato che le informazioni cruciali e le specifiche tecniche dei dispositivi fossero condivise con le autorità di tutta Europa e oltre. Le informazioni sono state trasmesse a tutti gli uffici nazionali e ai procuratori di collegamento di Eurojust. Ora possono condividerlo con le autorità nazionali, che possono determinare se i dispositivi vengono utilizzati nelle loro carceri.

Se siete un’autorità nazionale di un paese che non dispone di un procuratore di collegamento e desiderate ricevere le informazioni trasmesse oggi, siete pregati di contattare l’ufficio francese di Eurojust.

Le seguenti autorità hanno effettuato l’operazione in Francia:

Procura della Repubblica J3 (Unità per la criminalità informatica); BL2C – PJPP (Unità per la criminalità informatica Préfecture de Police); Gendarmeria Nazionale

comunicato stampa – https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-ensures-authorities-receive-critical-information-new-undetectable-devices-used-prisons