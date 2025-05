Gaza, Israele autorizza l’ingresso di 100 camion di aiuti umanitari

Israele ha dato il via libera all’ONU per l’invio di circa 100 camion carichi di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Il portavoce dell’Ufficio Affari Umanitari ha comunicato che, oltre a questa autorizzazione, è stato concesso il ritiro dei primi cinque camion entrati ieri, dopo due mesi di blocco.

L’ingresso effettivo dei convogli è previsto per oggi: i mezzi dovrebbero raggiungere un punto di raccolta prima di procedere ulteriormente nella Striscia per la distribuzione degli aiuti. L’ONU ha lanciato l’allarme: senza un afflusso urgente di aiuti entro 48 ore, circa 14.000 bambini rischiano la vita a causa della grave crisi umanitaria in corso.

LL