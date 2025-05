Genova. Trovato in casa con mezzo chilo di cocaina e armi. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 49enne del posto per i reati di spaccio di sostanza e di possesso ingiustificato di armi.

L’operazione s’inserisce nelle costanti attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in genere, messi in opera dal personale della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Genova, sezione investigativa nota come “Falchi” per la loro particolare attitudine ad affrontare le emergenze avvalendosi della profonda conoscenza del territorio, che pattugliano costantemente anche con l’utilizzo delle moto, e dei soggetti pregiudicati.

In tale contesto, dopo aver appreso che un cittadino Italiano, noto all’ufficio in ragione dei suoi notevoli precedenti penali e di polizia, sarebbe stato in possesso di una ingente quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina oltre che di armi e munizioni, è stato approntato un servizio di osservazione presso l’abitazione dell’uomo, un’unità abitativa rurale ubicata nella collina di Staglieno, raggiungibile solo a piedi, e che era stata “protetta” dal pregiudicato, con telecamere di sorveglianza e cani da guardia tra cui un Rottweiler e un Pitbull.

Solo grazie all’adozione di uno stratagemma servito ad attirare all’esterno l’uomo, i Falchi della Mobile riuscivano ad accedere ed effettuare la perquisizione, coadiuvati anche dal personale del Nucleo Cinofili e Artificieri della Polizia di Stato in forza al locale Ufficio di Prevenzione Generale.

L’atto di P.G. ha permesso di rinvenire oltre mezzo chilo di cocaina purissima e circa 30 grammi di hashish; inoltre è stata trovata una Pistola marca Walther cal. 22 L.R. con matricola n. 293005 e relativo munizionamento (36 cartucce), parte di un fucile a canne sovrapposte (vivo di volata), cartucce di varia natura e calibro.

Gli accertamenti sulla pistola consentivano di determinare che la stessa apparteneva a soggetto deceduto. L’uomo, denunciato anche per ricettazione, è stato trasferito presso il carcere di Marassi a disposizione dell’AG Rimane salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/3367682c7334eb24b331501347