L’Aero Club dello Stretto ASD ospita il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni/Fermi

Presso l’Aero Club dello Stretto A.S.D., con sede e Base sull’Aeroporto di Reggio Calabria si è recentemente svolto un incontro con tre quinte classi dell’Istituto Tecnico “Righi”- Trasporto e Logistica-Aeronautico, nell’ambito dei – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La mattina le scolaresche, accompagnate dai loro docenti, professori Stefano Vazzana e Carmelo Giamboi, sono state accolte presso la sede sociale dell’Aero Club dello Stretto A.S.D., basato sull’Aeroporto dello Stretto, dal Presidente Rino Sculco e da alcuni docenti della scuola di volo, di

cui il sodalizio dispone.

Nella circostanza, dopo il doveroso saluto di benvenuto e le presentazioni di rito, gli studenti sono stati introdotti in quello che è il ruolo svolto dall’Aero Club nel mondo del volo, federato all’Aero Club d’Italia ed al CONI. Compito precipuo è quello di divulgare “cultura aeronautica” favorendo, nel contempo, lo sviluppo professionale di quei giovani interessati a far diventare una semplice passione vettore per l’ingresso nel mondo del lavoro, da piloti o tecnici aeronautici. Al riguardo, infatti, l’Aero Club è dotato di una qualificata scuola di volo e di un altrettanto qualificato centro per la manutenzione di aeromobili. Successivamente i giovani studenti ed i loro docenti hanno avuto accesso presso l’hangar dell’Aero Club, ivi entrando in contatto con i velivoli in manutenzione.

Tante le domande e le curiosità rivolte ai nostri tecnici che ben volentieri si sono prestati per fornire risposte articolate e ricche di particolari. Molto apprezzata questa fase dell’incontro che ha trovato riscontro nelle numerose domande poste, indicative dell’interesse suscitato dal ritrovarsi a diretto contatto con un vero aereo. La giornata si è conclusa con reciproca soddisfazione e l’invito del Presidente Sculco rivolto ai giovani studenti di venirci a ritrovare in qualsiasi momento, anche una volta terminato l’attuale corso di studi e chissà, forse per qualcuno far diventare le “curiosità” di questa giornata il loro futuro lavorativo.

comunicato stampa