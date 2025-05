Roma Termini. Turista Argentina derubata sul vagone della metro A

Recupera portafogli e sorriso grazie alla Polizia di Stato. Due denunciate

È accaduto ieri, intorno a mezzogiorno, lungo le banchine della metro A alla fermata Termini. Sono stati due agenti delle Volanti, appartenenti alla task force dedicata ai controlli antiborseggio nelle stazioni metropolitane della Capitale, ad intercettare e denunciare due donne di origini bosniache che, poco prima, si erano rese responsabili di un furto ai danni di una turista argentina.

All’occhio vigile dei poliziotti non è sfuggito che le due complici, utilizzando come escamotage lo “scambio” di una giacca, si erano in realtà passate tra le mani il portafogli che, qualche secondo prima, una di loro aveva sottratto con destrezza alla vittima.

Immediatamente è scattato l’alt, al quale entrambe non hanno opposto resistenza consegnando il maltolto. Nel frattempo, grazie al passaporto ritrovato all’interno del portadocumenti, gli agenti sono riusciti subito a richiamare l’attenzione della turista, ancora ignara di quanto accaduto.

Il velo di preoccupazione che ha coperto il suo volto si è però subito trasformato in un sorriso rivolto ai poliziotti, che le mostravano il portafogli recuperato.

Prima di riprendere il tour della Capitale, la donna ha voluto racchiudere in uno scatto sorridente il lieto fine di un “viaggio” scritto dalla “celeridad” degli agenti della Polizia di Stato. Le due complici, invece, sono state denunciate per furto.