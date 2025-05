5 cose che devi sapere prima di fare il Cammino di Santiago

2: Libertà di viaggio o maggiore sicurezza?

La seconda cosa da tenere a mente è che, sebbene io parli di pianificazione, quest’ultima rappresenta un aspetto del viaggio totalmente personale. Ancor più dei classici viaggi di esplorazione, il Cammino di Santiago vi dà, infatti, la possibilità di poter scegliere quanto e come organizzare il vostro pellegrinaggio (in riferimento sopratutto ai luoghi dove dormire, come Ostelli, Albergue, Hotel o Appartamenti). Vi sono alcune persone che, come me, magari a causa del tempo limitato a disposizione o per sentirsi più sicure durante la rotta, scelgono di prenotare anticipatamente il posto dove dormire in ogni tappa, mentre altre decidono di vivere più alla giornata e di trovare un posto dove dormire di giorno in giorno a seconda della quantità di chilometri che vogliono camminare quel giorno o delle condizioni climatiche. Ognuno di voi sa che tipo di viaggio voler intraprendere, ma è bene che teniate a mente che entrambe le opzioni presentano dei pro e dei contro. Ad esempio la pianificazione pre-partenza vi dà chiaramente maggiori certezze durante il percorso e dunque minori pensieri sulle spalle (dovrete solo partire la mattina e camminare verso la prossima tappa, senza dovervi preoccupare di non trovare un posto dove dormire con un tetto sopra la testa), ma è altrettanto vero che questa opzione è anche quella meno elastica, definendo dei tempi e dei chilometri serrati che dovrete comunque percorrere in un modo o nell’altro per arrivare alla vostra prossima tappa (nonostante tutto quello che vi potrà capitare lungo il percorso). D’altro canto, la “non programmazione” fornisce maggiore libertà di scelta e spostamenti lungo il percorso, ma allo stesso tempo non sempre dà certezze di riuscita, pertanto a volte vi potreste trovare nella situazione di non avere un posto al chiuso dove dormire o di dover percorrere chilometri aggiuntivi per raggiungere un altro centro abitato. Nel caso in cui foste indecisi e voleste trovare una via di mezzo tra le due possibilità, personalmente ciò che suggerisco è di valutare bene la Rotta da voi scelta, in base al periodo in cui partite, da quante persone è battuta normalmente e se vi sono parti più popolose di altre. Ad esempio, nel caso del Cammino Francese, potreste tranquillamente vivere alla giornata fino a Triacastela (essendo fino a qui le tappe più difficili e di conseguenza anche quelle meno popolari) e da Sarria in poi prenotare in anticipo quantomeno i luoghi dove dormire ogni notte, poiché i 100 km finali rappresentano il percorso minimo per ottenere alla fine il certificato del pellegrino (la Compostela) e quindi sono quelli più turistici e battuti.