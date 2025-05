Al via i lavori di messa in sicurezza e rigenerazione delle strade Sp64 e Sp104dism tra Palizzi e Pietrapennata

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e recupero conservativo lungo le SS.PP. 64 – 104 Dism, alla presenza del Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, del RUP Giuseppe Italiano e della ditta aggiudicatrice GP SRLS per un importo di circa 182mila euro. Gli interventi sono mirati al ripristino della sede stradale, caratterizzata da problematiche relative al deterioramento sia del manto che delle barriere di protezione laterale (guard-rail e parapetti in calcestruzzo) oltre alla pulizia di scarpate, arginelli e cunette interessate dalla presenza di vegetazione e inerti lungo tutta la percorrenza.

“I lavori – afferma il vicesindaco Versace – hanno l’obiettivo di ripristinare lo stato di viabilità di un tratto disagiato e poco sicuro, soprattutto in previsione dell’estate e dell’arrivo dei numerosi turisti e visitatori per un luogo fortemente caratteristico sia a livello paesaggistico che storico, basti pensare alla presenza del Castello di Palizzi che presto sarà riconsegnato al Comune di Palizzi dopo un lungo restauro a cura della Soprintendenza di Belle Arti di Reggio Calabria e Vibo Valentia”.

Le strade oggetto di intervento sono: la SP 64, strada di collegamento tra Palizzi Marina e Palizzi Superiore; SP 104 dism. strada di collegamento principale tra Palizzi Superiore e Pietrapennata. Da analisi effettuate in sito il piano viario risente in alcuni tratti del deterioramento del bitume e in altri l’abbassamento/cedimento dello stesso. Le opere da realizzare si estendono per l’intera percorrenza delle SS.PP. 64-104 dism., tuttavia a tratti saltuari e con differenziazione delle tipologie di opere da effettuare.

Verrà posta una particolare attenzione alla messa in sicurezza delle strade, intervenendo prevalentemente sull’installazione di sistemi di ritenuta, distinguendosi in barriere metalliche (guard-rail) e opere in calcestruzzo ed, inoltre, il rifacimento del manto stradale ove necessario, con antecedente fresatura dello stesso e successiva posa del tappetino stradale prevedendo, laddove siano presenti avvallamenti o dissesti del piano viabile, la risagomatura mediante la posa del bitume a disposizione. Lungo l’intera percorrenza sarà inoltre apposta l’opportuna segnaletica orizzontale, anch’essa preventivata in progetto.

“Questo è ancora un altro degli interventi programmati e in via di realizzazione sul territorio metropolitano – afferma Versace – molto atteso e sollecitato al fine di garantire la sicurezza della circolazione per la popolazione interessata e non solo. Un ringraziamento particolare al settore viabilità con il suo Dirigente Ing. Benestare e tutto il suo team che prontamente provano a dare delle risposte al territorio metropolitano ed alle sue strade, nonostante il taglio dei fondi governativi ormai decennale, facendo i conti con delle risorse insufficienti a garantire un restyling a 360 gradi”.

comunicato stampa