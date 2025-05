Ferrovie: firmato il Protocollo d’intesa per la sistemazione del nodo di Termoli

Istituito un Tavolo tecnico congiunto tra tutti gli attori interessati

21 maggio 2025 – È stato firmato oggi, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, il Protocollo d’intesa per la sistemazione del nodo ferroviario di Termoli. Hanno sottoscritto l’accordo il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il Sindaco di Termoli, Nicola Antonio Balice, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Aldo Isi, e l’Amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi.

Con il Protocollo d’intesa, RFI si impegna a redigere uno studio di fattibilità per potenziare l’accessibilità della stazione di Termoli, individuare soluzioni per la ricollocazione dei binari destinati alle merci sia dalla zona industriale che dal porto di Termoli, progettare soluzioni alternative alle barriere antirumore e sistemi, quali sovrappassi e sottopassi, per collegare le parti di città adiacenti all’area ferroviaria e individuare misure di mitigazione acustica che possano integrarsi al meglio con il contesto urbano.

Il Protocollo istituisce inoltre un Tavolo tecnico congiunto, sotto il coordinamento della Regione Molise, che avrà compito di analizzare le alternative progettuali emerse dallo studio di fattibilità e definire gli aspetti gestionali e patrimoniali delle aree di interesse limitrofe alla stazione ferroviaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ferrovie-firmato-il-protocollo-dintesa-per-la-sistemazione-del-nodo-di-termoli