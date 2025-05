Gioia Tauro: Nuovo Record di Movimentazione Container e Obiettivo di Crescita

Il Terminal Container MCT di Gioia Tauro ha stabilito un nuovo record italiano, movimentando 19.100 TEU (container) su una singola nave, la MSC Allegra. Questo primato, superando il precedente di quasi mille TEU, conferma la crescente efficienza del porto calabrese.

Il successo è attribuito agli investimenti in infrastrutture e tecnologia, come le sei nuove gru di ultima generazione, e alla strategia di TiL di consolidare Gioia Tauro come principale hub del Mediterraneo.

Nonostante le sfide economiche globali e le nuove normative sulle emissioni, il terminal mantiene previsioni di crescita ottimistiche per il 2025 e oltre, puntando a espandere ulteriormente le sue capacità e lo stoccaggio per rispondere alla crescente domanda.

LL