Intervento del ministro Santanchè al Forum PA 2025

In occasione del Forum PA 2025, il ministro Daniela Santanchè ha visitato lo stand del Ministero del Turismo, cogliendo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti del MiTur per il lavoro svolto.

Nel suo intervento, il ministro ha affrontato diversi temi chiave, soffermandosi in particolare sul concetto di undertourism. “I flussi turistici in Italia si concentrano solo nel 4% del territorio nazionale – ha sottolineato Santanchè – ciò vuol dire che abbiamo un territorio del 96% di località turistiche da sviluppare, quindi c’è un’opportunità di crescita. Piuttosto di parlare di ‘overtourism’, che è un termine che non mi è mai piaciuto, il tema è tutt’altro: andare a promuovere quei territori meno noti, che hanno grandissime potenzialità, rappresentando un vantaggio competitivo”.

A margine del suo intervento, il ministro ha parlato anche di Italia.it, la piattaforma digitale su cui il Ministero del Turismo continua a investire con determinazione. “Oggi il portale è leader in Europa nel settore della promozione turistica istituzionale, con 6,8 milioni di visite e 4,7 milioni di utenti unici nell’ultimo trimestre.

Un risultato – ha sottolineato Santanchè – che consente a Italia.it di essere primo in Europa e di superare quindi i portali ufficiali di Irlanda, Spagna e Francia.” In conclusione, oltre al Wi-Fi nei porti, il ministro ha annunciato che entro la fine dell’anno anche i cammini religiosi saranno dotati di connessione Wi-Fi. “Entro la fine dell’anno giubilare – ha anticipato il ministro – saranno installati i wifi sui cammini religiosi, Francigena, Cammino di San Benedetto e di San Francesco”.