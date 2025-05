Missione del Ministro Tajani in Messico

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà in missione in Messico dal 22 al 24 maggio per incontrare Autorità locali, esponenti della comunità imprenditoriale e rappresentanti della collettività italiana, e per partecipare al Forum imprenditoriale Italia-Messico.Quella del Vice Premier Tajani sarà la prima visita di un Ministro degli Esteri italiano in Messico in dieci anni.

A Città del Messico, il Ministro incontrerà i Ministri degli Esteri, dell’Economia, dell’Interno, il Ministro per la Sicurezza e la Ministra del Turismo. Gli incontri forniranno l’occasione per fare il punto sullo stato dei rapporti tra i due Paesi, inquadrati nel Partenariato Strategico lanciato nel 2012.“Il Messico è un partner economico strategico per il nostro Paese.

È il primo Paese di destinazione del nostro export in America Latina, grazie anche ad un’importante presenza imprenditoriale italiana nel Paese, con un interscambio molto dinamico che nel 2024 ha superato gli 8 miliardi di Euro” ha dichiarato il Ministro.

“Il Forum imprenditoriale Italia-Messico rappresenta una nuova tappa di attuazione del Piano d’azione per l’export che mira a rafforzare le già ottime relazioni bilaterali attraverso lo sviluppo di settori industriali chiave, quali l’industria automobilistica, l’economia verde, le infrastrutture fisiche e digitali e la produzione e trasformazione alimentare”.

La missione sarà occasione anche per approfondire la collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci (23 maggio 1992), Tajani visiterà una mostra dedicata al lavoro della prima fotoreporter italiana, Letizia Battaglia. Al centro della visita anche il tema della promozione culturale che sarà affrontato nel corso di un evento sul contrasto al traffico illecito del patrimonio culturale, una lectio magistralis presso l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico e l’inaugurazione della mostra di Gabriele Basilico.

“Italia e Messico sono due potenze culturali, entrambe pienamente convinte che il patrimonio culturale sia parte integrante dell’identità di una nazione, che si riflette nelle nostre rispettive Costituzioni e che deve essere adeguatamente valorizzato oltre che difeso e protetto”.

