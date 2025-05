Operazione antidroga fra Italia e Albania: 52 arresti

La Procura dela Repubblica di Bari, le autorità albanesi e l’Interpol hanno messo a segno un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Prese di mira dalle autorità internazionali delle organizzazioni criminali albanesi gestivano il commercio di eroina e cocaina fra Balcani, Nord Europa e Puglia.

In arresto, in questa operazione antidroga fra Italia ed Albania ben 52 persone e messi sotto sequestro, sempre nei due paesi in questione, beni mobili e immobili per un valore di diversi milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, per i fermati sono di: narcotraffico internazionale, riciclaggio e abuso d’ufficio.

Fabrizio Pace